Barcelona B ganha de 12 a 0 e time derrotado pede investigação

Ser goleado pelo Barcelona é algo que pode ser considerado normal até para grandes clubes. Mas o placar da partida entre o time B do Barça e o Eldense tem dado o que falar na Espanha. Na terceira divisão, a equipe catalã atropelou o adversário, marcando um impiedoso 12 a 0. O resultado que já chamava a atenção virou caso de investigação. Isso porque, um jogador adversário acusou os companheiros de terem vendido a partida.

"Quando acabou a partida, subi no ônibus e me disseram que haviam jogadores no vestiário que tinham vendido a partida. Desci para o vestiário e começou a confusão. Quase houve agressões", disse Chekh Saad.

Após a declaração de Saad, o presidente da junta gestora do Eldense, David Aguilar, entrou em contato com a Liga e acionou a polícia ao considerar que membros de seu próprio clube podem ter participado de uma suposta manipulação de resultado.

Aguilar afirmou à Rádio Rac1 que viu "coisas estranhas em muitas rodadas", mas sem acusar alguém em particular. Ao ser perguntado diretamente se acredita em uma manipulação para beneficiar apostadores esportivos, o dirigente foi contundente: "Sim, sim, e cada dia me dou mais conta disso".

Apesar de afirmarem que tenha havido manipulação, os dois acreditam que jogadores do Barcelona não estejam envolvidos no esquema. Mas Saad garante que quatro companheiros de equipe venderam o resultado a apostadores. E promete revelar os nomes dos atletas ‘quando puder'.