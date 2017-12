Barcelona conta com Neymar na tentativa de contratar Philippe Coutinho

Uma parceria formada nas categorias de base da seleção brasileira e mantida na principal. Destaques da era Tite, Neymar e Philippe Coutinho podem atuar juntos também no futebol espanhol, já que o Barcelona está de olho no meia do Liverpool, da Inglaterra.

Mais do que um caminhão de dinheiro, os espanhóis contam com o atacante brasileiro para convencer o amigo de que a Catalunha é o local ideal para seu futuro. A transferência, contudo, não é das mais simples. Coutinho é um dos principais jogadores do Liverpool e tem encaminhada uma renovação de contrato até 2020.