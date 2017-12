Barcelona convida Rivaldo para surpreender torcedores no Camp Nou; veja

O clima de Natal ainda está tomando conta do Camp Nou. Nesta quarta-feira (27), o Barcelona divulgou mais uma ação em seu perfil oficial no Twitter. Desta vez, o brasileiro Rivaldo foi convidado para surpreender os torcedores.

Quem estava saindo do estádio do Barcelona, acabou encontrando uma caixa misteriosa ao lado da loja oficial do clube. A ideia era escolher aleatoriamente alguns fãs para descobrir qual era a surpresa. O apresentador que aparece no vídeo de divulgação, chegou a questionar se algumas pessoas trocariam as camisas recém compradas para saber o que estava escondido no local.

De repente, o ídolo brasileiro saiu da caixa e abraçou os torcedores. Alguns ficaram surpresos com a situação. Veja o vídeo: