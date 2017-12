Barcelona divulga desenho do mosaico para partida contra a Juventus

Depois da "remontada" sobre o Paris Saint-Germain, o Barcelona terá mais uma tarefa quase impossível nesta quarta-feira, quando receberá a Juventus pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Na véspera da partida contra a "Velha Senhora", o clube catalão divulgou em suas redes sociais o mosaico que será formado nos mais de 95 mil lugares do Camp Nou. Além do azul e grená do clube e do amarelo e laranja da catalunha, o desenho contará com o apelido "Barça" atrás dos gols e, no centro, com a frase em inglês "More than a club" ("Mais que um clube", em português), slogan histórico usado pela equipe.

Na maior virada da história da Liga dos Campeões, o time catalão reverteu a goleada por 4 a 0 sofrida na França aplicando 6 a 1 no Camp Nou, pelas oitavas de vinal. E logo na fase seguinte, o time de Luis Enrique se complicou de novo, perdendo a ida das quartas de final por 3 a 0 para Juventus, em Turim. Agora, precisará vencer por no mínimo quatro gols de diferença para avançar às semifinais.

Nas últimas nove edições da competição continental, o Barça ficou fora das semifinais em apenas duas edições, quando foi eliminado para o Atlético de Madrid nas quarta de final em 2013/14 e 2015/16. No mesmo período, os catalães pararam quatro vezes nas semifinais (2007/08, 2009/10, 2011/12 e 2012/13) e chegaram a três finais, sendo campeão em todas elas (2008/09, 2010/11 e 2014/15).

A Juventus, por outro lado, desde 2007/08 participou seis vezes da Liga dos Campeões, caindo ainda na fase de grupos duas vezes (2009/10 e 2013/14), outras duas nas oitavas final (2008/09 e 2015/16), uma nas quartas de final (2012/13) e um vice-campeonato (2014/15), justamente para o Barcelona.