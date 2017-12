Barcelona é alvo de zoações após derrota: 'Precisa de colete à prova Dybala'

O Barcelona é realmente um time difícil de entender. Depois de uma performance horrível, perdendo para o Paris Saint-Germain por 4 a 0, a equipe mostra para o mundo o que é capaz de fazer, ao reverter a desvantagem com direito a um 6 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, com uma performance irretocável de Neymar. As quartas começam e, no primeiro jogo, volta a mostrar fragildiade defensiva ao perder por 3 a 0 para a Juventus. As redes sociais, obviamente, não perdoaram. E agora, será que dá para reverter? Confira algumas reações:

melhores momentos do barcelona no jogo pic.twitter.com/pBMbBkRiFI — messi (@maricastrod) 11 de abril de 2017

Só esse cara pode salvar o Barcelona no próximo jogo pic.twitter.com/1HcJq7CjWc — Andrés D'alessandro (@Seijas_23) 11 de abril de 2017

Só um aviso ao Barcelona. A Juve não é o PSG não viu. — Thiago Morcegão (@Thiago_Morcegao) 11 de abril de 2017

Melhor fazer um gol fora Barcelona... Juve nao é PSG ... — Rica Perrone (@RicaPerrone) 11 de abril de 2017

Quando você tá goleando o Barcelona em casa, mas lembra que o próximo jogo é no Camp Nou, onde a arbitragem joga muito! pic.twitter.com/7HlwPwnKMv — FUTEBOL DA DEPRESSÃO (@FUTEDADEPRESSAO) 11 de abril de 2017

barcelona precisa de colete a prova Dybala — FLAMENGO SEM LIMITES (@Fl4SemLimites) 11 de abril de 2017

melhor jogador do Barcelona chamando a responsa ( o homem de amarelo ) . tá foda hein — Mk' (@Maarkiinho) 11 de abril de 2017

Nunca vi um time tão desorganizado defensivamente na UCL como o Barcelona hj — João Vítor (@JoaoJogador03) 11 de abril de 2017

Se essa zaga do Barcelona pega um ataque com Lewandowski, Robben, Ribery, toma uma goleada histórica — Nícolas (@Nicolass23_) 11 de abril de 2017

Barcelona é beneficiado por erro de arbitragem até quando está tomando de 3x0, incrível — Guilherme (@Guilherme_Rick) 11 de abril de 2017

o Facebook mente, pois o Barcelona não está jogando.. pic.twitter.com/C7gCqSCPj5 — É DIEGO MÜLLER! (@_DiegoMuller) 11 de abril de 2017

Eu tenho pena de vocês que torcem pro Barcelona. É tanto erro a favor de vocês nessa temporada e o time só vai ganhar a Copa do Rei. — Paulo Dybala (@guh_mm) 11 de abril de 2017

Esse técnico do Barcelona é muito burro. Por que ele não escalou o trio MSN pra esse jogo? — FIFA da Depressão (@fifa_depressao) 11 de abril de 2017

contra o PSG o Barcelona fez uma virada histórica pic.twitter.com/rbfXBSUYFZ — É DIEGO MÜLLER! (@_DiegoMuller) 11 de abril de 2017

No Barcelona está fazendo falta um Romero — Colin Kazim (@CoIinKazim) 11 de abril de 2017

O melhor título dessa temporada p Barcelona vai ser a saída de Luis Enrique — Messimaniacas (@Messimaniacas_) 11 de abril de 2017