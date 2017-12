Barcelona e Real celebram Ano Novo Chinês com jogadores falando mandarim

De olho no crescimento do mercado asiático e na possibilidade de expandir suas marcas, Barcelona e Real Madrid reuniram suas maiores estrelas para gravar vídeos celebrando o Ano Novo Chinês. De acordo com o milenar horóscopo oriental, 2017 é o ano do galo e só começa amanhã, dia 28 de janeiro.

O Barcelona divulgou nesta sexta-feira, um vídeo em que Neymar, Luis Suárez, André Gomes e Paco Alcácer aparecem dando felicitações em mandarim pela passagem de ano. O único que fala em espanhol é Messi, que apareceu fazendo um gesto chinês característico, que significa felicidade e bons desejos.

Assim como o rival, o Real Madrid também utilizou suas maiores estrelas para a data festiva, mas elas apareceram sentadas em uma mesa fazendo uma refeição com uma família local. Marcelo, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo se arriscam em falar mandarim antes de brindarem o Ano Novo Chinês, desejando felicidade e prosperidade.