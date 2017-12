Barcelona é zoado nas redes sociais após derrota humilhante para o PSG

Considerado o melhor time do mundo, o Barcelona é uma verdadeira máquina de títulos nos últimos anos e tem em seu ataque nada mais, nada menos, do que Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar, três dos melhores jogadores do planeta e que dispensam qualquer tipo de apresentação. Porém, a derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, mostrou que o time não é imbatível e rendeu inúmeras bricadeiras nas redes sociais.

Alguns torcedores mais empolgados, inclusive, não esconderam a felicidade com a derrota do Barcelona, já que o time é um dos grandes favoritos para disputar o Mundial de Clubes, no final do ano, competição que também será jogada pelo campeão da Libertadores, que está sendo disputada por sete times brasileiros: Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Chapecoense, Botafogo e Atlético-PR. Apesar da euforia, o time espanhol ainda tem a chance de reverter o placar, precisando vencer por mais de 4 gols de diferença no jogo de volta, no dia 8 de março.

Falei para os palmeirenses não se empolgarem com Barcelona...vamos pegar o Real na final kkkk @SEPalmeiras — Marcelo Diniz (@golinhodiniz) 14 de fevereiro de 2017

Vocês queriam o time do Eduardo Baptista igual o Barcelona, taí oh! Defesa toda aberta contra o PSG! — Rodrigo Potoga (@rodrigoportoga) 14 de fevereiro de 2017

Vai ser uma DELÍCIA ver a mídia baba ovo noticiando esse chocolate que o Barcelona tá levando — paty (@patricialfranca) 14 de fevereiro de 2017

Não é de hoje que o Di María acaba com o Barcelona, Puyol que o diga! pic.twitter.com/sWQOmFygiC — Diário de Futebol (@iFutebolCampeao) 14 de fevereiro de 2017

Não via o Barcelona tomar um totó desses desde dezembro de 2006. — FABIANO BALDASSO (@FabianoBaldasso) 14 de fevereiro de 2017

e tem gente que se iludiu com barcelona X flamengo no mundial — FLAMENGO SEM LIMITES (@_FlaSemLimites) 14 de fevereiro de 2017