Barcelona eterniza virada épica contra o PSG com outdoor no Camp Nou

A façanha conquistada pelo time do Barcelona ao reverter uma desvantagem de 4 a 0, vencendo o Paris Saint-Germain por 6 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões é inesquecível para os torcedores da equipe. Sabendo disso, a diretoria do clube resolveu eternizar a "conquista" do lado de fora do Camp Nou, estádio que sediou a partida e viu a consagração de Neymar, que marcou dois gols e deu a assistência para o gol da classificação, marcado aos 49 do segundo tempo.

Apesar do brasileiro ter sido o grande destaque do jogo, é Messi quem aparece com destaque no outdoor, sendo carregado por seus companheiros, em uma foto de Santiago Garcés, que definiu a imagem como a "foto de sua vida": "A imagem resume a euforia coletiva e a façanha histórica. Messi está fora de si. No tempo em que trabalho para o Barcelona, nunca vi ele celebrar um gol assim. É uma imagem que diz tudo por si só, sua geometria, suas proporções. Não consigo encontrar um defeito. Tudo se encaixa, os astros estavam alinhados", disse o fotógrafo, em entrevista ao jornal Marca.

Além da foto, o cartaz gigante conta com a frase "Bem vindo ao Camp Nou. A história acontece aqui", em inglês, deixando claro que a vitória da última semana foi um dos maiores momentos da história do time.

Assista ao vídeo e saiba como foi feito o novo ponto atrativo do Camp Nou.