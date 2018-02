Barcelona lança projeto realidade virtual para torcedor "pisar" em estádio

O Barcelona apersentou na Mobile World Congress (MWC), mostra de tecnologia que acontece na cidade espanhola, um projeto especial que vai permitir aos fãs e torcedores que visitem virtualmente o estádio do clube, o Camp Nou, com a sensação de estar no próprio gramado.

O clube, que já é um dos recordistas em seguidores nas redes sociais, com 315 milhões de seguidores, fechou uma parceria com Google e Snap, destacou a imprensa especializada em tecnologia.

O acordo vai permitir o uso de um kit de desenvolvimento de software de realidade aumentada do Google, chamado de ARCore, aplicado a uma lente 3D desenvolvida pela Snap (empresa dona do app Snapchat).

A tecnologia será capaz de "projetar" a imagem do Camp Nou na tela de em smartphones Android, com a possibilidade do uso de um óculos de realidade virtual para aumentar o realismo. Desta maneira, o usuário vai se sentir totalmente imerso na realidade virtual, como se estivesse de fato pisando no gramado.

Uma vez pronto, o app do Barcelona com a tecnologia embarcada poderá ser disponibilizado na Google Play, para que os donos de celulares compatíveis façam o download. Ainda não há datas.