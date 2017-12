Barcelona libera zagueiro para treinar em outro time antes de decidir futuro

O Barcelona anunciou, neste sábado, que autorizou o francês Jeremy Mathieu a realizar treinos nos Sporting antes mesmo de decidir se futuro. A ideia é que o jogador se una ao clube português durante as férias para saber se fica ou não na Espanha.

"O FC Barcelona autorizou o jogador Jeremy Mathieu para treinar com o Sporting durante as férias. Depois deste período, as três partes vão tomar uma decisão sobre o futuro do atleta francês", indicou o comunicado do Barça.

O ex-jogador do Valencia, de 33 anos, não teve bons momentos na última temporada, sofrendo com inúmeras lesões. Foram 16 partidas disputadas no total.