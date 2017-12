Bartra se emociona em primeiro jogo como titular do Borussia após atentado

Marc Bartra voltou ao time titular do Borussia Dortmund depois de se recuperar de uma cirurgia no braço direito, por conta do atentado ao ônibus do clube antes do jogo contra o Monaco, pela Liga dos Campeões. Com o zagueiro em campo, o time alemão venceu o Werder Bremen por 4 a 3 em um jogo de três viradas. Após o apito final, Bartra foi abraçado pelos companheiros de equipe, se emocionou e foi ovacionado pelos torcedores que lotaram o estádio.

Com a vitória em casa, o Borussia Dortmund terminou o Campeonato Alemão com 64 pontos e na terceira colocação e conseguiu vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões. Para deixar a festa ainda mais completa, o atacante Aubameyang, que fez dois gols na partida, alcançou 31 na competição e terminou como artilheiro da competição.