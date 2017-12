Bebeto posta foto sorrindo para lamentar incêndio em Portugal

O ex-jogador de futebol e campeão do mundo de 1994 com a seleção brasileira Bebeto postou uma foto, sorrindo, na qual lamenta o incêndio de grandes proporções que já deixou ao menos 64 mortos em Portugal e presta solidariedade ao povo português. A imagem apareceu na conta oficial no Twitter do craque e foi apagada durante a tarde.

A imagem de Bebeto, hoje deputado estadual no Rio, chamou a atenção e foi comparada ao ensaio fotográfico que a modelo Nana Gouveia fez após a passagem do furacão Sandy por Nova York. Na ocasião, Nana foi criticada por posar de várias maneiras, serenamente, diante de árvores caídas e carros destruídos, pela "insensibilidade" diante da tragédia.

"Mt triste esse incêndio em Portugal! Meus sentimentos e solidariedade ao povo português! Força e união nesse momento!", tinha escrito Bebeto na legenda da imagem, aparentemente de alguma viagem que o ex-jogador fez pelo país.