Beckham é cornetado após estreia como ator: 'Tem carga dramática de uma pedra'

Com passagens por clubes como Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Milan, David Beckham não era o craque que todos diziam, mas também não era nenhum perna de pau e tinha o seu talento, principalmente na hora de bater na bola. Esse talento, porém não parece que o seguiu no novo trabalho do ingles. Ele, que estreou como ator no filme "Rei Arthur - A Lenda da Espada", causou risos e foi duramente criticado por sua atuação.

It was a pleasure to work with the @kingarthurmovie team on such an amazing film #KingArthur Uma publicação compartilhada por David Beckham (@davidbeckham) em Mai 10, 2017 às 8:00 PDT

Segundo Robbie Collin, crítico do jornal britânico Telegraph, a participação do ex-jogador no filme "mostra que ele possui carga dramática suficiente para interpretar a pedra em que a espada fica presa", disse, em referência ao pedregulho onde está fincada a encantada Excalibur, da lenda do Rei Arthur. Nas redes sociais, Beckham também virou chacota e até mesmo Victoria, sua esposa, foi lembrada: "Quem disse ao David que ele podia atuar? Provavelmente a mesma pessoa que disse para a Victoria que ela era capaz de cantar".

Assista à cena de Beckham no filme e avalie se foi assim tão ruim: