Beleza faz fisioterapeuta ser mais assediada que atletas em time da Guatemala

O Deportivo Suchitepeque, da Guatemala, não é um dos times mais famosos do mundo. Porém, por causa de uma contratação, a equipe está ganhando páginas de jornal no mundo todo. Mas quem acha que o time anunciou Ronaldinho Gaúcho ou algum outro craque do futebol, está muito enganado! Eles contrataram recentemente Laura Bariatti, venezuelana de 25 anos que trabalha como fisioterapeuta.

Y hoy le doy primeramente gracias a dios por otro año más de vida mis 25 años ....primera vez que recibo el año fuera de mi país y lejos de mi gente más preciada todo ocurre por un propósito y este camino que llenó a mi fue para obtener el éxito Uma publicação compartilhada por Laura Bariatti (Babyfit) (@laurabariatti) em Mar 5, 2017 às 7:40 PST

Por causa de sua beleza, é a moça já é muito querida pelos torcedores, que fazem fila para tirar foto com ela. Apesar do assédio, ela nâo vê isso como um problema: "Eu me dou muito bem com a comissão técnica e o grupo de jogadores, que têm sido muito respeitosos comigo. Tem sido uma boa experiência na Guatemala e estou muito feliz. Desde que cheguei, me trataram muito bem. Esta é a primeira vez que trabalho fora do meu país e eles me mostraram muito carinho e respeito", disse ela, em entrevista ao Canal Antigua, da Guatemala.

Feliz viernes Uma publicação compartilhada por Laura Bariatti (Babyfit) (@laurabariatti) em Jan 6, 2017 às 10:53 PST

Laura sempre foi muito ligada ao esporte e, quando mais nova, jogou futebol pela Universidad Central de Venezuela. Para chegar até o Suchitepeque, ela contou com a indicação de um colega com quem já tinha trabalhado em outro clube. "Minha oportunidade de vir se deu por meio do Gabriel Diaz, que jogou na Venezuela e com quem tenho uma amizade. Quando cheguei aqui, ele me disse que o clube não tinha um fisioterapeuta. Por isso enviei meu currículo e rapidamente me chamaram para oferecer o emprego", completou.