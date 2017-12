Bem-vindo ao Galo! Ricardo Oliveira treina nas férias e recebe apoio

Novo reforço do Atlético-MG, Ricardo Oliveira já começou a sua preparação para a próxima temporada. Ainda curtindo as férias, o jogador publicou imagens e vídeos do seu treinamento no Instagram. "Foco total em 2018", escreveu.

Nas imagens, Ricardo Oliveira aparece realizando exercícios físicos na praia e na academia. A publicação rendeu mais de 30 mil reações, com a maioria dos comentários dos torcedores do Atlético-MG desejando boa sorte ao atleta.

O atacante ainda precisa ser submetido aos exames médicos para assinar o contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2019. A reapresentação do elenco para a pré-temporada está marcada para o dia 3 de janeiro.

Veja a publicação: