Craque do Real Madrid pode ser multado por crime ambiental após pegar iguana

Pode custar caro ao franco-argelino Benzema, atacante do Real Madrid, a brincadeira que fez ao pegar uma iguana, espécie ameaçada de extinção, no Parque Natural de Martinica, no Caribe, durante a folga de Natal, no ano passado.

A foto foi publicada pelo próprio atleta em seu perfil no Facebook, na época, mas ninugém deu muita atenção. Foi só agora, quando a imagem se espalhou, segundo o jornal local 'La Provence', que o presidente do Parque Natural de Martinica, Louis Boutrin, apresentou uma denúncia contra o jogador na cidade de Fort-de-France, por crime ambiental.

"Espero seja multado por capturar e perturbar de forma deliberada uma espécie em risco de extinção", disse Boutrin. "Benzema será sempre bem-vindo a Martinica, mas tem de ter cuidado. As estrelas de futebol não estão acima das leis, também têm de as cumprir".

O jogador não comentou o assunto.