Benzema responde vaias da torcida do Real Madrid: 'Eu nunca desisto'

A insatisfação da torcida do Real Madrid com o desempenho do time está ainda maior após a eliminação para o Celta de Vigo nas quartas da Copa del Rey. Nem mesmo a vitória por 3 x 0 contra o Real Sociedad, que manteve a equipe na liderança do Campeonato Espanhol, conseguiu amenizar a situação. O resultado foram vaias para diversos jogadores da equipe, especialmente para Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Em resposta, o atacante francês postou uma ilustração no Instagram, na qual aparece de braços abertos e vestindo a camisa do clube espanhol. "Eu nunca desisto", escreveu em francês na legenda.

Por outro lado, alguns sites de fãs de esporte apontam que Cristiano Ronaldo não teve reação tão amistosa. Segundo o canal de televisão Deportes Cuatro, o jogador teria respondido aos torcedores com insultos, chamando-os de "filhos da p***a".

As vaias foram, contudo, minimizadas pelo treinador da equipe, Zinedine Zidane. "Temos que agradecer o público. Algumas vaias podem ocorrer", disse. "Conseguimos uma vitória bonita. Esperamos que a sorte siga com a gente por muito tempo. Durante uma temporada sempre há altos e baixos", defendeu, de acordo com informações da agência EFE.