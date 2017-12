Betão se emociona com Arena Corinthians: 'Sem palavras' e 'arrepiado'

Cria da base do Corinthians, campeão brasileiro em 2005 e rebaixado para a Série B em 2007, o Betão esteve, neste sábado, 11, pela primeira vez na nova casa do clube. Apesar da derrota por 1 a 0 do Avaí, a noite do zagueiro não foi tão triste assim.

Na zona mista depois da partida, o defensor afirmou ter ficado "sem palavras" e "arrepiado" quando entrou na Arena, recordando quando treinava naquele mesmo terreno pelas categorias de base do clube.

"Tem muita gente que está aqui neste estádio e não sabe o que era isso, e eu sei muito bem o que era isso. No ano 2000, a gente vinha treinar aqui, eram campos espalhados. Tinha um buraco aqui e falavam que seria construído um estádio do Corinthians lá", explicou Betão.

E completou: "Eu chego aqui no dia do meu aniversário e vejo toda essa estrutura, vejo como o clube cresceu, para mim é fantástico. Fico feliz pelo clube estar vivendo esse momento atual, independentemente de ser rival, de estar vindo (jogar) contra. Penso mais pelo lado humano da situação".

Após o rebaixamento, o zagueiro deixou o clube e foi para o Santos, onde atuou por poucos meses antes de ir para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Betão defendeu o Corinthians por 215 partidas entre 2001 e 2007 e marcou quatro gols.