Bibliotecas públicas de São Paulo viram pontos de troca de figurinha

Os fanáticos por álbuns de figurinhas acabam de ganhar uma ótima notícia. Em uma parceria da Panini com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, as bibliotecas municipais da cidade passarão a ser pontos de troca de figurinhas do álbum oficial do Campeonato Brasileiro 2017.

Os espaços culturais estão preparados para receber os colecionadores de todas as idades aos sábados, das 14h às 16h e aos domingos das 11h às 13h. Quem não tiver figurinhas para trocar, pode doar um livro ou revista em quadrinhos em bom estado e sair com 10 figurinhas (por pessoa e respeitando a cota disponível por biblioteca).

"Com esta parceria, a Panini reforça seu compromisso com o desenvolvimento cultural dos cidadãos, oferecendo entretenimento de qualidade, proporcionando interação social e incentivando atividades pedagógicas em contextos lúdicos e divertidos como a troca de figurinhas", comemorou José Eduardo Severo Martins, diretor presidente da empresa no Brasil. "Temos grande satisfação em contribuir com um projeto de incentivo à leitura e ao desenvolvimento das bibliotecas tão importante como este, atraindo leitores de todas as idades e estimulando a colaboração da população para os acervos destes espaços", complementa o executivo.

"O programa Biblioteca Viva está transformando as bibliotecas públicas em espaços culturais ativos, onde o livro é o protagonista, mas podemos realizar ações multiculturais que integram estes espaços às regiões onde estão localizados, tornando as comunidades mais interessadas em acompanhar o que acontece neles, ampliando seu uso. A parceria vem ao encontro dessa estratégia de valorização das bibliotecas, pois cria a oportunidade para os colecionadores de usar a biblioteca de um jeito diferente e, ao mesmo tempo, entrar em contato com o universo dos livros", ressalta André Sturm, secretário municipal de Cultura.

Bibliotecas participantes:

Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

R. General Jardim, 485, Vila Buarque, Centro.

| tel. 3256-4122, 3256-4438 e 3256-4038

| Atendimento: 2ª a 6a, das 8h às 18h. Sáb., das 10h às 17h. Dom., das 10h às 14h.

Biblioteca Adelpha Figueiredo

Pça Ilo Ottani, 146, Pari. Zona Leste.

| tel. 2292-3439

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Affonso Taunay

R. Taquari, 549, Parque da Mooca, Mooca. Zona Leste.

| tel. 2292-5126

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Afonso Schmidt

Av. Elísio Teixeira Leite, 1.470, Freguesia do Ó/Brasilândia. Zona Norte. | tel. 3975-2305

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Alceu Amoroso Lima (Temática em Poesia)

Av. Henrique Schaumann, 777, Pinheiros, Próximo da Praça Benedito Calixto. Zona Oeste.

| tel. 3082-5023 e 3063-3064

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Álvares de Azevedo

Pça Joaquim José da Nova, s/nº, Vila Maria. Zona Norte.

| tel. 2954-2813

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h. Dom., das 10h às 15h.

Biblioteca Álvaro Guerra

R. Pedroso de Moraes, 1.919, Pinheiros. Zona Oeste.

| tel. 3031-7784

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Amadeu Amaral

R. José Clóvis Castro, s/nº, Jardim da Saúde. Zona Sul.

| tel. 5061-3320

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Anne Frank

R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. Zona Oeste.| tel. 3078-6352

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo

R. Restinga, 136, Tatuapé. Zona Leste. | tel. 2295-0785 e 2092-0108

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Aureliano Leite

R. Otto Schubart, 196, Parque São Lucas. Zona Leste. | tel. 2211-7716

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Belmonte (Temática em Cultura Popular)

R. Paulo Eiró, 525, Santo Amaro. Zona Sul.

| tel. 5687-0408 e 5691-0433

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Brito Broca

Av. Mutinga, 1.425, Pirituba. Zona Norte. | tel. 3904-1444 e 3904-2476

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Camila Cerqueira César

R. Waldemar Sanches, 41, Butantã. Zona Oeste.

| tel. 3731-5210

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Temática em Direitos Humanos Carlos Marighella

Tel.: 2555-2442.

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 17h

Biblioteca Cassiano Ricardo (Temática em Música)

Av. Celso Garcia, 4.200, Tatuapé. Zona Leste. | tel. 2092-4570 e 2942-9952

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Castro Alves

R. Abrahão Mussa, s/nº, Jardim Patente. Zona Sul.

| tel. 2946-4562

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Chácara do Castelo

R. Brás Lourenço, 333, Jardim da Glória. Zona Sul. | tel. 5573-4929

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Clarice Lispector

R. Jaricunas, 458, Bairro Siciliano. Zona Oeste. | tel. 3672-1423

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Pública Municipal Cora Coralina (Temática Feminista)

R. Otelo Augusto Ribeiro, 113 – Guaianases. Zona Leste. | tel.: (11) 2557-8004

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9h às 18h, Sábado, das 9h às 16h e Domingo das 10h às 14h.

Biblioteca Érico Veríssimo

R. Diógenes Dourado, 101, Cohab Parada de Taipas. Zona Norte. | tel. 3972-0450

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Gilberto Freyre

R. José Joaquim, 290, Sapopemba. Zona Leste.

| tel. 2143-1811 e 2227-2453

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Hans Christian Andersen (Temática em Contos de Fadas)

Av. Celso Garcia, 4.142, Tatuapé. Zona Leste. | tel. 2295-3447

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Helena Silveira

R. João Batista Reimão, 146, Campo Limpo. Zona Sul. | tel. 5841-1259

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Jamil Almansur Haddad

R. Andes, 491-A, Guaianases. Zona Leste. | tel. 2557-0067

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Pça Comandante Eduardo de Oliveira, s/nº, Parque Edu Chaves. Zona Norte. | tel. 2242-8196

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca José Paulo Paes (Centro Cultural da Penha)

Largo do Rosário, 20, 2º e 3º andares, Penha. Zona Leste.

| tel. 2295-0401

| Atendimento: 3ª a 6ª, das 10h às 19h; Sáb. e dom., das 10h às 16h.

Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa

Av. Padre Francisco de Toledo, 331, Cohab Manoel da Nóbrega, Artur Alvim. Zona Leste. | tel. 2741-7371 e 2741-0371

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Pça Haroldo Daltro, 451,Vila Nova Manchester . Zona Leste.

| tel. 2295-2295

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Malba Tahan

R. Brás Pires Meira, 100, Interlagos. Zona Sul.

| tel. 5523-4556

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Marcos Rey

Av. Anacê, 92, Jardim Umarizal. Zona Sul. | tel. 5845-2572

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Mário Schenberg (Temática em Ciências)

R. Catão, 611, Lapa. Zona Oeste.

| tel. 3672-0456 e 3675-1681

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Menotti Del Picchia

R. São Romualdo, 382, Bairro do Limão. Zona Norte.

| tel. 3966-4814 e 3956-5070

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 8h às 17h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Milton Santos

Av. Aricanduva, 5.777, Jardim Aricanduva. Próximo do Shopping Aricanduva. Zona Leste.

| tel. 2726-4882

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Narbal Fontes

Av. Conselheiro Moreira de Barros, 170, Santana. Zona Norte.

| tel. 2973-4461

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Nuto Sant’Anna

Pça Tenório Aguiar, 32, Santana. Zona Norte.

| tel. 2973-0072

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Padre José de Anchieta

R. Antônio Maia, 651, Perus. Zona Norte. | tel. 3917-0751

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h. Dom., das 10h às 15h.

Biblioteca Paulo Duarte (Temática em Cultura Negra)

R. Arsênio Tavollieri, 45, Jabaquara. Zona Sul. | tel. 5011-8819 e 5011-7445

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Pça Ituzaingó, s/nº, Tatuapé. Zona Leste. | tel. 2671-4974

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Paulo Setúbal

Av. Renata, 163, Vila Formosa. Zona Leste. | tel. 2211-1508 e 2211-1507

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h. Dom., das 10h às 15h.

Biblioteca Pedro Nava

Rua Helena do Sacramento, nº 1.000 – Mandaqui. Zona Norte.

| tel. 2973-7293

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Prefeito Prestes Maia (Temática em Arquitetura e Urbanismo)

Av. João Dias, 822, Santo Amaro. Zona Sul. | tel. 5687-0513

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h

Biblioteca Raimundo de Menezes

Av. Nordestina, 780, São Miguel Paulista. Zona Leste. | tel. 2297-4053

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Raul Bopp

(Temática em Meio Ambiente)

R. Muniz de Sousa, 1.155, Aclimação. Ao lado do Parque da Aclimação. Zona Sul. | tel. 3208-1895

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb. das 9h às 16h. Dom., das 10h às 16h.

Biblioteca Ricardo Ramos

Pça do Centenário de Vila Prudente, 25, Vila Prudente. Zona Leste. | tel. 2273-4860

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Roberto Santos (Temática em Cinema)

R. Cisplatina, 505, Ipiranga. Zona Sul.

| tel. 2273-2390 e 2063-0901

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Rubens Borba de Moraes

R. Sampei Sato, 440, Ermelino Matarazzo. Zona Leste. | tel. 2943-5255

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

R. Vitório Santim, 44, Itaquera. Zona Leste. | tel. 2205-7406

| Atendimento: 2a a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Sylvia Orthof

Av. Tucuruvi, 808, Tucuruvi. Zona Norte. | tel. 2981-6263 e 2981-6264

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Thales Castanho de Andrade

R. Doutor Artur Fajardo, 447, Freguesia do Ó. Zona Norte.

| tel. 3975-7439

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Vicente de Carvalho

R. Guilherme Valência, 210, Itaquera (Cohab José Bonifácio). Zona Leste.

| tel. 2521-0553

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 8h às 17h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

R. Jaguar, 225, Vila Curuçá. Zona Leste. | tel. 2035-5322 e 2034-0646

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Vinicius de Moraes

Av. Jardim Tamoio, 1.119, Itaquera (Cohab José Bonifácio). Zona Leste. | tel. 2521- 6914

| Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 16h.

Biblioteca Viriato Corrêa (Temática em Literatura Fantástica)

R. Sena Madureira, 298, Vila Mariana. Zona Sul. | tel. 5573-4017 e 5574-0389

| Atendimento: 3ª a 6ª, das 10h às 19h. Sáb. e dom., das 11h às 18h.