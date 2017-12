Biscoito ou bolacha? Árbitro relata arremesso de comida em clássico na Vila

Bolacha ou biscoito? Para Sandro Meira Ricci, um dos responsáveis por conduzir Santos e São Paulo, neste fim de semana, é biscoito - e foi assim que ele relatou o arremesso do alimento no campo.

Ricci anotou, na súmula da partida: "foi arremessado no campo de jogo um biscoito, atingindo o ombro do árbitro assistente adicional nº 2, Sr. Eduardo Cordeiro Guimarães, no momento em que a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, após o término da partida, próximo à entrada do túnel de acesso ao vestiário dos árbitros".

Segundo a súmula, publicada no site da CBF, Guimarães ficou atrás de um dos gols da Vila, na partida que terminou com a vitória dos donos da casa por 3 a 2.