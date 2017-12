Black Eyed Peas vai fazer show na final da Liga dos Campeões

Antes de Cristiano Ronaldo e Dybala entrarem em campo para dar espetáculo no jogo mais aguardado da temporada de futebol no mundo, o público presente no Estádio de Cardiff poderá ver outro show: a banda americana Black Eyed Peas anunciou que irá tocar na abertura do evento.

“Como fãs de futebol, sabemos o significado deste jogo para quem vai ver nas arquibancadas, em casa ou com os amigos. Esta atuação tem um significado enorme para nós. Vamos preparar um espetáculo inesquecível”, declarou will.i.am, um dos integrantes da banda.

Não é a primeira vez que o Black Eyed Peas toca em eventos esportivos. O grupo se apresentou no show de abertura da Copa do Mundo 2010, levantando o público sul-africano com sucessos como Pump It e I Gotta Feeling.

No Brasil, o show será transmitido pelo canal Esporte Interativo. O jogo entre Real Madrid e Juventus também será transmitido pela Globo e pela Band.