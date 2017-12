Bloco de Edilson Capetinha no Carnaval baiano vai homenagear a Chape

O ex-atacante Edilson foi a Chapecó (SC) onde pediu - e obteve - autorização da Chapecoense para que a equipe seja homenageada no Carnaval de Salvador, em seu bloco, o Brother. A intenção do convite, feito a pedido da prefeitura da capital baiana, é levar um grito de alegria, força e ânimo, o "Axé Chape" ao clube e seus torcedores.

A diretoria da Chape, aproveitando a visita, topou a homenagem e ainda convidou o ex-atacante para ser o garoto-propaganda de seu novo programa de sócio-torcedor. Edilson não só concordou como se associou à equipe, informa o portal UOL Esporte.

"No que eu puder ajudar, vou ajudar. Temos que trazer alegria para este time tão querido", afirmou o Capetinha. O bloco em homenagem à Chapecoense desfilará no circuito Barra-Ondina, um dos mais tradicionais do Carnaval baiano, com camisetas e abadás com cores que lembram as da equipe catarinense.

Na visita, o pentacampeão mundial aproveitou para bater bola no gramado da Arena Condá, onde conversou com os jogadores Neto e Apodi - este último perto de ser anunciado pela Chape como reforço.