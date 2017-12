Blogueiro do São Paulo causa polêmica no Dia Internacional da Mulher

Ex-blogueiro do São Paulo no GloboEsporte.com e atualmente editor do São Paulo Sempre, Daniel Perrone causou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. Em sua conta no Instagram, o publicitário publicou a foto de tanque com a legenda: "Parabéns, mulherada #NãoEntendeAZoeiraSaiOuSegueOJogo".

Logo depois, diversos de seus seguidores passaram a criticar a foto. O usuário "joaovp" escreveu: "Não é questão de zoeira, 'mimimi' ou 'Geração Nutella'. Ao invés de ficar fazendo piadinhas, a meu ver de mau gosto, em uma mídia social com alcance gigantesco (você tem 61 mil seguidores! Mais que a torcida do Santos) esse espaço deveria ser mais bem aproveitado, com assuntos sérios, como o machismo no futebol feminino, por exemplo. Ao invés disso, você preferiu colocar uma piadinha desnecessária que só enfatiza a visão errada que muitos têm com relação a mulher e impede uma discussão mais séria sobre o tema."

Já o perfil "lambiase" colocou: "Mostrou sua cara nesse post hein, @danielperrone... Ridículo! Perdeu um seguidor".

Após diversas críticas, Perrone também comentou: Quanto tumulto por causa de um tanque de lavar roupas unissex!

Por outro lado, o "johnsgtorres" argumentou de volta: "Vejam a geração 'mimimi' em ação, o mundo está chato demais mesmo".