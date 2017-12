Bola chega pelo ar levada por vilão da Marvel na final da Copa de Portugal

A bola da partida final da Copa de Portugal entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, neste fim de semana - que deu ao Benfica, pela 26ª vez em sua história, o título nacional - foi levada até o centro do campo por um "vilão" voador, a bordo de um drone. O ator estava caracterizado de Duende Verde, um dos principais inimigos do Homem Aranha e um dos principais vilões da produtora Marvel.

Disputada desde a década de 1940 no mesmo estádio, o Nacional do Jamor, em Oeiras, a performance de levar a bola pelo ar, quando ambas as equipes e o árbitro já esperavam em campo, deu um toque de modernidade ao jogo. A partida foi vencida pelo Benfica por 2 a 1, com gols de Raúl Jimenez e Eduardo Salvio. Bongani Zungu descontou para o Vitória.

O estádio recebe a final da Copa de Portual desde 1946, e até hoje houve apenas cinco exceções. Considerado obsoleto para os padrões atuais da Fifa, o Nacional do Jamor é a casa oficial da Seleção Portuguesa de Futebol.

Confira a performance: