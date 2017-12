Bola da final da Liga dos Campeões tem estampa inspirada em dragão gaulês

O dragão presente na bandeira do País de Gales foi uma das principais referências para a confecção da bola da final da Liga dos Campeões, divulgada nessa segunda-feira, 13. A nova versão foi batizada de "Finalle Cardiff" em referência à cidade onde ocorrerá a partida, Cardiff, no País de Gales. O jogo será realizado no dia 3 de junho, no Estádio Nacional de Gales.

A bola traz uma estampada colorida e escamosa dentro das tradicionais estrelas da liga. Uma versão simplificada já começará a ser utilizada a partir desta terça-feira, na volta do campeonato, que está nas oitavas de final. Segundo a UEFA, o dragão representa a "ferocidade" da disputa pelo título.

Fabricante da peça, a Adidas também anunciou o lançamento de um chuteira inspirada na estampa de dragão, que terá venda limitada.