Boleiros elegem Neto o 'pior comentarista' do Brasil; Caio vence como melhor

Conhecido por suas polêmicas (e até chiliques no ar), Neto realmente não é dos mais queridos dos boleiros. De acordo com votação promovida pelo UOL Esporte, ex-jogador foi eleito o pior comentarista da televisão brasileira pelos atletas.

Segundo o "Pesquisão UOL", o profissional da TV Bandeirantes foi escolhido para o quesito por 36% dos jogadores entrevistados, ficando bem à frente do segundo colocado, Walter Casagrande Jr., da TV Globo, com 10,8%.

Por outro lado, Caio Ribeiro, também da Globo, foi considerado o melhor comentarista pelo terceiro ano seguido. Em 2017, ele ficou com 33,3% dos votos, superando o colega de emissora Júnior, com 9%, e Denílson, da Band, com 7,2%.

O levantamento anual feito pelo portal ouviu 111 profissionais de 14 clubes brasileiros das séries A e B, os quais tiveram que responder a 24 perguntas, tanto de futebol, como de atualidades.

A mesma pesquisa revelou que Galvão Bueno, da TV Globo, foi o vencedor nas categorias de melhor e pior narradores do País. Na primeira pergunta, foi selecionado por 32,4% dos entrevistados, vencendo Luís Roberto, 23,4%, e Milton Leite, do SporTV, com 12,6%.

Na segunda pergunta, ele venceu com 17,1% dos votos, passando à frente de dois colegas de SporTV, Alex Escobar, com 15,3%, e Luiz Carlos Júnior, com 9%.