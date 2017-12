Bolt afirma que pode jogar futebol no mesmo nível de Wayne Rooney

Usain Bolt confessou diversas vezes seu amor pelo futebol e a vontade de trocar as pistas pelos campos. Apesar de ser torcedor do Manchester United, o velocista jamaicano aceitou recentemente uma proposta para realizar um período de testes no clube alemão Borussia Dortmund. Com a aposentadoria cada dia mais próxima, o homem mais rápido do mundo parece empolgado com a possibilidade de realizar o sonho de se tornar jogador.

"Eu vou ter a oportunidade de treinar com o Dortmund, o que é bom. A qualquer nível, eu só quero ver se consigo ser bom, porque eu jogo futebol com os meus amigos todo tempo e penso que estou a um bom nível. Por isso, se eu treinar e trabalhar, eu acho que posso ser muito bom. Eu não vou dizer que sou o melhor futebolista do mundo, mas diria que vou posso ter um bom nível. Talvez ao nível de Wayne Rooney", afirmou o jamaicano, durante o prêmio Laureus, quando foi escolhido o atleta do ano.