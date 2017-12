Bolt pode fazer estreia nos campos contra Barcelona de Ronaldinho; entenda

Um dos maiores nomes do atletismo mundial, Usain Bolt se despediu oficialmente das pistas no último sábado. Mas aprece que não vai ficar longe dos esportes por muito tempo. De acordo com a BBC, o jamaicano será convidado para defender o time de lendas do Manchester United na partida contra o Barcelona, no dia 2 de setembro.

Bolt, que já se declarou algumas vezes como torcedor do United, seria uma das atrações da partida que reunirá inúmeros craques do passado, com destaque para Ronaldinho, grande nome do Barcelona Legends e já confirmado no jogo.

Ainda segundo a emissora, a presença ou não do atleta na partida depende de seu estado físico, já que no último sábado, durante sua última prova na carreira, no revezamento 4x100m no Mundial de Londres, ele sentiu uma contusão e sequer conseguiu terminar a prova.