Bonucci compra página de jornal para agradecer Juve após ir para o Milan

Considerado um dos melhores zagueiros do mundo na atualidade e com uma passagem vitoriosa pela Juventus, Leonardo Bonucci foi anunciado como novo reforço do AC Milan. Apesar de agora vestir a camisa de um rival, o italiano mostrou que não esqueceu os sete anos que passou jogando pela Velha Senhora. Bonucci comprou espaço na última página da edição deste sábado da “Gazzetta dello Sport”, um dos principais jornais esportivos da Itália, para se despedir do ex-clube.

Confira a tradução da mensagem do craque italiano aos torcedores da Juventus:

Foram sete temporadas.

Sete temporadas de vitórias, de sonhos cumpridos, de melhoria contínua graças a uma ligação incrível com a Juve. Seis “Scudetti”, todos vividos e conquistados. Fico desiludido por não ter conquistado a Champions, mas tenho orgulho das coisas que conquistamos e de ter feito parte de uma grande família.

Sempre dei tudo de mim, até ao fim. Recebi, dei e cresci. E hoje, olhando para trás, vejo uma história preciosa, que merece concluir-se com todo o respeito e carinho, sem manchar aquilo que vivi com o clube, com o capitão, os meus companheiros e os torcedores.

Obrigado por tudo, Juve.