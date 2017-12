'Borja gosta muito do projeto do Palmeiras', revela empresário do atacante

A novela envolvendo a contratação de Miguel Borja pelo Palmeiras ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Em entrevista ao Estadão, o empresário do atacante, Ignacio Martán, confessou que seu cliente tem bastante interesse em disputar a Libertadores pelo clube alviverde.

"Borja gosta muito do projeto do Palmeiras. Ele vai decidir pela sua felicidade em jogar, pela paixão pelo futebol, e não por dinheiro", contou o empresário, que revelou ter uma proposta de cerca de R$ 40 milhões do Palmeiras, contra aproximadamente R$ 77 milhões de uma sondagem da China. "Tomara que nesta semana tudo se decida", disse.

Confira mais detalhes no Estadão.