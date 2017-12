Borja revela 'sonho' de jogar no Palmeiras: 'Minha família está com a mente no Brasil'

Parece que o torcedor do Palmeiras vai ganhar mais um grande presente para a temporada. O atacante Miguel Borja, do Atlético Nacional, concedeu uma entrevista ao Estadão e deixou bem claro todo o seu desejo de atuar no clube paulista e já sonha até mesmo em se tornar bicampeão da Libertadores.

"Estou feliz e surpreso que a torcida do Palmeiras esteja ansiosa para ver o que vai acontecer. Recebi muitas mensagens de carinho. É muito especial. Os torcedores são sempre especiais, então o que me resta é treinar para dar alegria aos que me admiram", disse ele, revelando que a família já está "com as malas prontas para se mudar para o Brasil". "Todos gostam do Brasil e se interessam em mudar de país. Minha família está com a mente no Brasil. Vamos ver o que pode acontecer. Vivo com a minha mulher e tenho dois filhos."

Com desempenho meteórico no Atlético Nacional, onde chegou com a Libertadores em andamento, ele rapidamente se tornou ídolo e foi fundamental para o título, sendo, inclusive, o grande carrasco do São Paulo, marcando três gols no confronto de semifinal. Na equipe, ele atuava ao lado de Alejandro Guerra, que recentemente assinou com o clube alviverde e está fazendo o "lobby" para a contraração do ex-companheiro. "Falei com ele sobre o Palmeiras. Converso também com o Mina, trocamos mensagens. Ele me falou muito bem do clube, do País, está muito contente em jogar no Brasil. Os dois estão felizes com o a equipe."

Confira a entrevista completa.