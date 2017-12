Borussia Dortmund confirma que Usain Bolt treinará com o clube

É muito inusitado, mas foi confirmado pelo presidente do Borussia Dortmund. Usain Bolt, nove vezes campeão olímpico, vai treinar com o time alemão. Não se sabe quando isso vai acontecer, mas o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke, falou que não é brincadeira, nem ação de marketing e que tudo partiu de um sonho do jamaicano.

Mas tudo isso foi realizado graças aos patrocinadores em comum, que ajudaram na negociação falando com o presiedente e com Tomas Tuchel, treinador do Borussia, que também foi consultado e aceitou a parceira.

Bolt é torcedor declarado do Manchester United e sempre sonhou em jogar no clube, mas não recebeu nenhum convite de José Mourinho, atual treinador do time.