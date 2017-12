Botafogo anuncia estádio preto e branco e novos planos de sócio-torcedor

Na manhã desta quinta-feira, o Botafogo apresentou as mudanças que serão realizadas no visual do Estádio Nilton Santos e também nos planos de sócio-torcedor do clube. As arquibancadas da casa botafoguense passarão a ter as cores do clube no próximo ano. No setor Norte, as cadeiras serão removidas e os setores Sul e Leste serão unidos, dando origem ao setor Sudeste. Além disso, os torcedores poderão "nomear" uma cadeira no estádio por penas R$ 50.

A reforma no Nilton Santos está atrelada às novas ofertas de sócio-torcedor. A maior novidade é o Pacote Norte, que tem anuidade de R$ 200 e garante entrada na nova seção popular em todos os jogos em que o clube for mandante em 2017. O mesmo privilégio no setor Sudeste custa R$ 450; e no Oeste inferior, R$ 900. Mais que os assentos no estádio, os torcedores podem garantir uma vaga no estacionamento durante todo o ano por R$ 500. Estes e os outros planos podem ser divididos em até dez parcelas e possuem desconto de 5% no pagamento à vista.