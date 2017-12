Botafogo e Íbis não perdoam o Flamengo após vice da Sul-Americana

Além dos torcedores de todos os times, a zoeira com o Flamengo também se tornou oficial. Logo depois do rubro-negro ser vice da Copa Sul-Americana, o Botafogo publicou uma foto em seus perfis nas redes sociais cutucando o rival.

"Independiente de qualquer coisa, o único carioca campeão internacional no Maracanã!", escreveu o clube, lembrando da conquista da Copa Conmebol de 1993, nos pênaltis, sobre o Peñarol, do Uruguai.

Além do alvinegro, o "pior time do mundo" também não ignorou o vice do Flamengo. Também nas redes sociais, o Ibis convidou o time carioca "para disputar a próxima edição da Taça Mauro Shampoo". " Com certeza vocês levam essa", colocou a equipe pernambucana.

+ Cheirinho de vice! Fla vira piada após perder Copa Sul-Americana

+ Jogadores do Independiente festejam título em janela quebrada de ônibus

+ Siga o Fera no Twitter!