Botafogo personaliza ingressos da Libertadores com principais jogadores

Depois da boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2016 e das classificações suadas nas fases preliminares, o Botafogo quer aproveitar cada segundo da Copa Libertadores. E, para deixar os jogos na competição internacional ainda mais especiais, o clube tem personalizado os ingressos das partidas em que é mandante.

Camilo e Rodrigo Pimpão foram os primeiros homenageados e o próximo será o goleiro Gatito Fernandéz, que estará nas entradas da estreia do alvinegro no torneio, às 21h desta terça-feira, contra o Estudiantes, da Argentina.

Quem faz as ilustrações é Gabriel Assis, designer do departamento de marketing do clube. "A ideia surgiu para a Libertadores, mas nada impede que possa ser usado em jogos importantes. Mas não queremos banalizar. Pensamos como uma peça para jogos importantes. A Libertadores é uma competição que mexe com os botafoguenses, cada jogo é épico", afirmou em entrevista ao UOL Esporte.

Gabriel também explicou como faz a escolha de qual atleta será desenhado nos ingressos. "É o mais atual possível. O jogador que estampa o ingresso é porque fez por merecer. Camilo estreou porque foi o grande jogador do ano passado. Depois que ele chegou é que nossa arrancada começou. Achamos justa a homenagem. Em seguida foi o Pimpão, herói da classificação do primeiro jogo (Colo-Colo). E o Gatito naquele jogo diferente. Saiu do banco para pegar os pênaltis (contra o Olimpia)", acrescentou Gabriel Assis.