Boxeador ameaça jogador do B. Leverkusen após ser chamado de 'palhaço'

Enquanto curtia sua folga pelas ruas de Gent, na Bélgica, o jogador jamaicano Leon Bailey, de 19 anos, do Bayer Leverkusen, foi ameaçado e ofendido pelo pugilista Atif Tanriseven Ribera. A reação foi em resposta ao vídeo feito por Bailey em uma academia local e publicado no Snapchat, no qual ele mostrou o treinamento de Ribera e escreveu que ele era um "palhaço".

O momento do enfrentamento transmitido ao vivo pelo próprio boxeador em sua página no Facebook. Ribera chega a uma mesa em uma praça e procura confirmar quem é Bailey. “Você é Leon Bailey? Por que me filmou no Snapchat?"

Ribera, então, começa a gritar com o jamaicano, e pede que ele apague o vídeo e que publique um pedido de desculpas. “Qual o seu problema? Cala a boca! Por que você me filmou na academia? Eu sou um p**a boxeador profissional, não pode me chamar de palhaço. Você que é um p**a um jogador f****o. Vou bater na tua cara!"

Até a publicação desta nota, o vídeo no Facebook de Ribera já tinha mais de 90 mil visualizações.