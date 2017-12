Brasil é o 1º classificado para Copa e torcedores comemoram no Twitter

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai, na Arena Corinthians, o Brasil manteve a invencibilidade sob o comando de Tite. Além disso, com a vitória de 2 a 1 do Peru sobre o Uruguai, a seleção se tornou a primeira classificada para a Copa do Mundo de 2018. Situação bem diferente daquela quando Tite assumiu a seleção, com o Brasil na sexta posição das Eliminatórias sul-americanas, com nove pontos. Mas, sob o comando do novo técnico, a amarelinha voltou a brilhar. Em nove partidas disputadas, oito pelas Eliminatórias e um amistoso, a seleção ganhou todos os jogos e marcou 25 gols, levando apenas dois.

No jogo contra o Paraguai, o Brasil continuou mostrando um futebol envolvente. Ainda no primeiro tempo, os torcedores vibraram com o gol do meia Philippe Coutinho, que abriu o placar. Apesar da boa atuação de Neymar, alguns não perdoaram o pênalti perdido pelo jogador no segundo tempo da partida. Outros aproveitaram ainda para cutucar o Corinthians: "Pênalti no Itaquerão". Mas o craque do Barcelona se redimiu, marcando o segundo gol da seleção. E para fechar a conta, o lateral esquerdo Marcelo marcou um golaço, após uma troca de passes envolvente e assistência de Paulinho.

Com a vitória, o Brasil alcançou 33 pontos, nove a mais que o segundo colocado Uruguai e dez à frente da Argentina, último time na zona de classificação para a Copa do Mundo. Com vaga praticamente garantida, o torcedor brasileiro não conseguiu conter a empolgação. Confira as melhores reações nas redes sociais após a partida.

#Eliminatorias | BRA 1x0 PAR 4'/2º - PERDEU, NEYMAR!!! Coutinho deixou Neymar na boa, mas ele perdeu uma chance incrível! pic.twitter.com/orR6746ImQ — Goleada Info (@goleada_info) 29 de março de 2017

Neymar perdeu o pênalti / Neymar fez um gol pic.twitter.com/6FdK0l8Lzf — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) 29 de março de 2017

Gol do Brasil / Gol do Neymar pic.twitter.com/TEtaD6WCxQ — Adolfão (@AD0LFZ) 29 de março de 2017

Tite na Seleção Brasileira 8 jogos 8 vitórias 24 gols marcados 2 gols sofridos 1 Copa do Mundo pic.twitter.com/iCb0aNhPui — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 29 de março de 2017