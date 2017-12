Brasil finalmente reencontrará a Alemanha e a torcida já está ansiosa

Nesta sexta-feira, a CBF divulgou que a seleção brasileira finalmente reencontrará a Alemanha pela primeira vez desde o 7 a 1 na Copa do Mundo no dia 27 de março de 2018, em um amistoso na cidade de Berlim.

E logo depois do anúncio da confederação, já pipocaram diversas opiniões sobre a importância do jogo, uma possível vingança pelo resultado vexatório no Mineirão e até o medo de que a seleção seja goleada novamente pelos campeões mundiais. Confira a seguir algumas declarações a respeito do amistoso.

"Brasil e Alemanha se enfrentarão em amistoso" Goooooll da Alemanha... — docinho (@awperronii) 10 de março de 2017

Brasil vai fazer um amistoso contra a Alemanha? Isso não vai dar certo. — Mábia Almeida (@mabinha_) 10 de março de 2017

Vai ter outro Brasil e Alemanha EM BERLIM e todo mundo tá tipo como pic.twitter.com/Y7HgBK1zvu — #Pimpão (@bfr_pedroca) 10 de março de 2017

Brasil e Alemanha farão amistoso no ano que vem