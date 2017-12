Brasil tem quatro entre os cinco elencos mais valiosos da Libertadores

A Taça Libertadores está apenas começando, mas, se baseando em uma lista do site alemão Transfermarkt divulgada pelo Sportv, os torcedores brasileiros podem ficar bastante esperançosos de que o título da maior competição da América ficará por aqui. Isso porque os clubes do país domimam uma lista com os elencos mais valiosos do torneio.

Dois sete clubes brasileiros que disputarão a Libertadores em 2017, apenas a Chapecoense não aparece entre os 10 elencos mais valiosos. Botafogo e Atlético-PR, que disputam a fase pré, aparecem na 9º e 7ª posição, respectivamente. À frente deles, está o Santos, que, segundo o site, tem o elenco valendo R$ 162,1 milhões.

No Top 5, apenas o River Plate é "intruso" entre os brasileiros e aparece na 4ª posição, à frente do Flamengo. No pódio, estão Grêmio, campeão da Copa do Brasil, valendo R$ 202,4 milhões, o campeão brasileiro Palmeiras, com o valor de R$ 224,8 milhões e o Atlético-MG, que lidera a lista. Seu elenco, com nomes como Robinho, Fred e Lucas Pratto, vale R$ 247,3 milhões segundo o site.

Apesar dos números se mostrarem à favor do Brasil, o histórico recente não é muito animador, já que nenhum clube do Brasil sequer chega à final do torneio há três anos.