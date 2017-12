Brasileiro dá tapa sem querer em juiz, faz cartão amarelo voar e toma vermelho; veja

Um lance bizarro mostrou que o brasileiro Marcelo (ex-Santos), zagueiro do Lyon, da França, teve muito azar neste domingo. Ele havia acabado de cometer uma falta na entrada da área, na partida contra o Angers, pelo Campeonato Francês, pela qual tomou um cartão amarelo.

Ao gesticular para reclamar, ele acabou, sem querer, dando um tapa no cartão, que saiu voando da mão do árbitro. Imediatamente, sem pestanejar, o juiz sacou o vermelho e mostrou ao brasileiro, que ficou ainda mais indignado com a expulsão bizarra.

"Foi o combo amarelo-vermelho mais rápido do mundo", brincou um internauta, que filmou a cena e postou no Twitter.

Para completar o azar dos brasileiros no jogo, o lateral Rafael, também do Lyon, fez um gol contra. A partida acabou em 3 a 3.

Assista ao lance: