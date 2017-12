Brasileiro do Chelsea é punido após 'humilhar' a China: 'Acorda, vacilão'

O Chelsea faz parte da sua pré-temporada na China e, neste sábado, a equipe venceu o rival Arsenal por 3 a 0 em amistoso. Porém, nem tudo "são flores" no atual campeão inglês. Kenedy, jogador brasileiro com passagem pelo Fluminense, fez posts ofensivos aos chineses em seu Instagram e teve que ser repreendido pelo clube.

Através do Stories, o atacante postou duas fotos. Na primeira, escreveu "Porra, China", que acabou traduzido como "Fuck China". Na outra, tirou uma foto de um guarda dormindo e colocou como legenda "Acorda, china vacilão".

Apesar de nós no Brasil sabermos que isso não se passa de uma brincadeira e que ele não quis ofender ninguém, o Chelsea não gostou nada de sua postura, a ponto de utilizar as redes sociais para se desculpar com a China, dizendo que Kenedy foi "fortemente repreendido e disciplinado".

"Em 22 de julho, o Chelsea Football Club experimentou o calor e simpatia dos fãs chineses no Estádio Nacional. No entanto, ficamos surpresos e decepcionados que, um dia antes da partida, um dos nossos jovens jogadores, Kenedy, publicou mensagens em sua conta de rede social que causou grande ofensa e machucou os sentimentos dos chineses. Infelizmente, mesmo que ele rapidamente tenha excluído as mensagens e pedido desculpas e o clube também se desculpado, o dano já havia sido feito. O Chelsea mais uma vez pede as mais sinceras desculpas. As ações de Kenedy foram um erro que ele aprenderá muito. Seu comportamento não representa a equipe inteira e não se alinha com as altas expectativas do clube e os requisitos rigorosos de seus jovens jogadores. Ele foi fortemente repreendido e disciplinado", dizia um comunicado publicado em chinês no Facebook do clube.

Além disso, Kenedy, que teve que apagar as mensagens consideradas ofensivas à China, ainda publicou uma em que se explica: "Olá meus amigos. Só quero me desculpar se alguém se sentiu triste porque usei a expressão "porra". Não era racismo, apenas um expressão... Grande abraço".