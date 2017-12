Brasileiro ex-Gre-Nal e Barcelona é autuado em rinha de galo no RS

Ex-jogador do Internacional, do Grêmio e do Barcelona, Fabio Rochemback foi autuado em flagrante no último final de semana por participar de uma rinha de galo, em Palmeira das Missões, no interio do Rio Grande do Sul. Conforme publicado pelo UOL Esporte, o ex-meio-campista assinou termo circunstanciado e irá responder processo por crime ambiental em liberdade.

Das 147 pessoas presentes ao evento, 57 delas, incluindo Rochemback, foram autuadas por crime ambiental; outras duas responderão por posse de drogas e uma por corrupção de menor. A ação foi realizada em conjunto pelas polícias militar e civil gaúchas.

Ao UOL Esporte, pessoas próximas ao jogador negaram o caso. Por outro lado, o Ministério Público e a autoridades policias confirmaram a penalização.

De acordo com o MP, no evento em que o ex-meio-campista estava foram apreendidos 89 galos de briga, uma espingarda e R$ 100 mil.

Em 2011, a polícia já havia encontrado uma rinha de galo em uma fazendo do jogador, localizada na cidade de Soledade, também no interior gaúcho.

Revelado pelo Internacional em 1999, Rochemback foi negociado com o Barcelona, em 2001. Sem muito sucesso no clube catalão, foi cedido por empréstimo ao Sporting, onde ficou de 2003 a 2005. Na sequência, jogou pelo Middlesbrough, da Inglaterra, entre 2005 e 2008, antes de retornar ao Sporting, onde ficou entre 2008 e 2009. De volta ao Brasil, defendeu o Grêmio até 2011, antes de encerrar a carreira no Dalian Aerbin, da China, em 2013.