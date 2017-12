Brasileiro marca golaço no Japão e narrador fica entusiasmado; veja

O atacante brasileiro Crislan levou a torcida do seu clube, o Vegalta Sendai, à loucura com um golaço na vitória da equipe sobre o Niigata, no fim de semana, pela J-League (o campeonato japonês da divisão principal). Disputado em Sendai, o jogo acabou em 2 a 1 para os donos da casa, com os dois gols do brasileiro.

O jogador, que foi vice-artilheiro do Paulistão de 2015 pela Penapolense, era conhecido, no início da carreira, como o "Neymar do Piauí" e está emprestado pelo Braga, de Portugal, ao time japonês, onde vem chamando atenção com belos gols. Ele comemorou o feito no Twitter - "mais dois para a glória de Deus", postou:

Mais dois pra glória de Deus❤️ pic.twitter.com/yKpgCEx8Ah — crislan henrique (@crislan9) 28 de maio de 2017

O próprio jogador também postou o vídeo do golaço feito por ele. Assista ao lance: