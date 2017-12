Brasileiro provoca Griezmann após eliminação do Atlético de Madrid

O zagueiro Juan Jesus usou o Instagram para comemorar a classificação da Roma para as oitavas de final da Liga dos Campeões e ainda aproveitou para tirar um sarro de Griezmann, astro do Atlético de Madrid.

Juan buscou uma postagem do francês de agosto deste ano, quando aconteceu o sorteio dos grupos da Uefa Champions League. Quando as chaves foram sorteadas, Griezmann foi às redes sociais e escreveu: "Eu gosto". Agora, com o Atlético de Madrid eliminado, Juan usou a mesma imagem e escreveu em sua conta: "Não gosta mais".

Enquanto a Roma terminou como líder do Grupo C, com 11 pontos, ao vencer o Qarabag por 1 a 0, na terça-feira, os Colchoneros ficaram em terceiro na mesma chave, após o empate em 1 a 1 com o Chelsea, o segundo colocado.