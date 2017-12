Brasileiros do Liverpool comemoram vitória em show de Wesley Safadão

Até o último sábado, o Liverpool havia vencido apenas um dos dez jogos que realizou em 2017, contra o Plymouth, da quarta divisão. No entanto, Sadio Mané marcou duas vezes e o time de Jurgen Klopp derrotou o Tottenham, em Anfield, por 2 a 0.

E para comemorar a vitória, o trio de brasileiros do clube, Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Lucas Leiva, junto com o espanhol Alberto Moreno, foram a Londres assistir a um show de Wesley Safadão, que se apresentou na capital inglesa neste domingo.

O Liverpool ocupa a quarta colocação, com 49 pontos, mas pode cair para quinto caso o Manchester City apenas empate com o Bournemouth, nesta segunda-feira. A próxima partida do clube será apenas em 27 de fevereiro, contra o Leicester, pela Premier League.

Olhaaaaa A Explosão Uma foto publicada por RobertoFirmino (@roberto_firmino) em Fev 12, 2017 às 1:08 PST

Show top demais @wesleysafadao Uma foto publicada por Philippe Coutinho (@phil.coutinho) em Fev 12, 2017 às 12:58 PST

Que grande show !!! Obrigado @wesleysafadao por fazer nos sentir no Brasil . Uma foto publicada por Lucas Leiva (@leivalucas) em Fev 12, 2017 às 12:57 PST

Show top demais aqui em Londres com a presença dos amigos @amplfc18, @phil.coutinho, @roberto_firmino e @leivalucas! ✌️✌️#OlhaPraFotoLucas Uma foto publicada por Wesley Safadão (@wesleysafadao) em Fev 12, 2017 às 5:36 PST