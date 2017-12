Bravo dá as costas para Guardiola em comemoração do City; assista

Decisivo em campo - com uma ótima atuação durante a partida, e depois de defender um pênalti nas cobranças contra o Leicester City - o goleiro reserva do Manchester City, o chileno Claudio Bravo, deixou bem claro que está insatisfeito com o banco. A atuação de Bravo, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, colocou o City nas semifinais da Liga Inglesa.

Quando o técnico da equipe, Pepe Guardiola, se aproximou para abraçá-lo durante a comemoração, Bravo, que estava sorrindo, rapidamente "fechou a cara" e deu as costas para o treinador.

A partida aconteceu na última segunda-feira, e a reação do goleiro, gravada em vídeo, caiu agora nas redes sociais.

A situação parece desconfortável porque Guardiola vem promovendo um rodízio de goleiros na equipe. O brasileiro Ederson assume o gol nos campeonatos principais e o chileno entra em campo nas competições menos importantes.

No Barcelona, ele vivia a mesma situação - o alemão Ter Stegen assumiu como goleiro principal, o que foi decisivo para que Bravo deixasse a equipe espanhola.

