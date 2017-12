Briga em jogo do Campeonato Chinês envolve Oscar e Zizao; veja

Uma grande confusão no fim do primeiro tempo marcou o empate em 1 a 1 entre o Guangzhou RF e o Shanghai SIPG pela 13ª rodada da China Super League.

A briga, que envolveu atletas das duas equipes e integrantes da comissão técnica, teve origem quando o meia brasileiro Oscar (ex-Chelsea e seleção brasileira), que atua pelo Shanghai, deliberadamente chutou a bola para dois jogadores da equipe adversária. Quem tomou as dores dos companheiros foi o ex-Corinthians Chen Zizao.

Depois disso, a confusão foi generalizada. Jogadores e treinadores de ambas as equipes entraram em confronto no campo. Quando a situação estava sob controle, dois jogadores acabaram expulsos.

O gol da equipe da casa foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo pelo israelense, Eran Zahavi. O Shanghai empatou com um gol do brasileiro Hulk.

Assista a confusão: