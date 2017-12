Briga entre City e United começou por provocação a Ibrahimovic, diz jornal

Depois do apito final no último domingo, 10, que confirmou a vitória por 2 a 1 do City sobre o United no clássico de Manchester, jogadores e membros das duas comissões técnicas se envolveram em uma grande discussão.

O jornal espanhol Marca publicou, nesta terça-feira, 12, que a briga teria começado ainda nos corredores que levam aos vestiários do Old Trafford, após uma provocação dos integrantes do City a Zlatan Ibrahimovic.

"Ibra, você fala muito, mas se mexe muito pouco", teria dito um membro da comissão técnica dos visitantes. Em consequência, pessoas do United foram para cima dos rivais, arremessando garrafas, empurrando e até desferindo socos.

Antes deste enfrentamento, a imprensa britânica já havia publicado que o goleiro brasileiro Ederson teria se estranhado com José Mourinho. Como colocado pelo The Guardian, o técnico português teria ido ao vestiário do City pedir para que os jogadores abaixassem o volume da música e da comemoração, que estaria incomodando os atletas do United. O brasileiro, então, teria encarado o treinador adversário e até o empurrado.

Outra informação divulgada pelos meios ingleses é que Mikel Arteta, ex-jogador e atual assistente de Guardiola, teria ficado com um sangramento no supercílio causado pelo atacante Romelu Lukaku.

O episódio entre as duas equipes está sendo investigada pela Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês) e poderá render punições aos dois clubes, como publicado pelo Estado.