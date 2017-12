Brincadeira de brasileiro pode fazer o Chelsea ser banido da China

O que era uma brincadeira, tomou grandes proporções. Depois de posts em seu Instagram em que ofendia a China e de ser repreendido pelo Chelsea, onde atua, Kenedy pode ser pivô de algo muito maior. De acordo com o The Sun, a atitude do brasileiro pode fazer o clube ser banido do país asiático.

Segundo a publicação, o Governo chinês obrigou que a imprensa apagasse qualquer matéria ou assunto referente ao Chelsea da internet. Tudo isso mesmo após o clube e o jogador terem emitido um pedido de desculpas e Kenedy ter apagado as polêmicas fotos, em que dizia primeiramente um "porra, China", traduzido como "Fuck China". Na outra, ele registrou um guarda dormindo e colocou como legenda "Acorda, china vacilão".

O Diário do Povo, jornal do Partido Comunista da China , publicou ainda uma nota em que pede que Kenedy "se mantenha de boca calada ou nunca terá respeito e tampouco bem-vindo aqui".