Bruna Marquezine deleta fotos com Neymar e para de seguir o jogador

A atriz Bruna Marquezine deletou todas as fotos em que aparecia na companhia do ex-namorado, o craque Neymar, de suas redes sociais - e também deixou de seguir o jogador.

Segundo informações do jornal Extra, uma das fotos mais famosas do casal, uma imagem de beijo postada no Dia dos Namorados, também foi apagada. O craque, há alguns dias, confirmou o fim do namoro.

Neste domingo, Neymar e Bruna estiveram na mesma festa, um evento chamado Tardezinha, que ocorreu na Lagoa, na Zona Sul do Rio. A atriz foi acompanhada dos assessores, enquanto Neymar curtia com amigos num lado oposto do evento. Os dois chegaram a se cumprimentar brevemente.

A festa reuniu vários outros jogadores, como Phillipe Coutinho, Firmino, Vagner Love e Gabriel Jesus.